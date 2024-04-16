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        KEMANKEŞ 2 Mini Akıllı Seyir Füzesi'nin test süreci başladı

        BAYKAR tarafından geliştirilen KEMANKEŞ 2 Mini Akıllı Seyir Füzesi'nin Edirne'nin Keşan ilçesindeki Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde sürdürülecek olan test süreci başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 13:43 Güncelleme: 16.04.2024 - 13:45
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        KEMANKEŞ 2 Mini Akıllı Seyir Füzesi'nin test süreci başladı
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        BAYKAR tarafından geliştirilen KEMANKEŞ 2 Mini Akıllı Seyir Füzesi'nin Edirne'nin Keşan ilçesindeki Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde sürdürülecek olan test süreci başladı.

        Yaklaşık 1 saat havada kalabilen mini akıllı seyir füzesi, sahip olduğu jet motoru sayesinde süratle yol alarak düşman hattı gerisindeki en riskli hedeflere karşı etkinlik gösterebilecek. 200+ kilometre görev menziline sahip KEMANKEŞ 2, yapay zeka destekli optik güdüm sistemi sayesinde hedefini tanıyarak zorlu hava şartlarında dahi tam isabetle imha kabiliyetine sahip olacak. Yapay zeka destekli otopilot sistemi ile otonom uçuş gerçekleştirip stratejik hedefleri yüksek hassasiyetle etkisiz hale getirerek muharebe sahasında dengeleri değiştirecek. Gece ve gündüz şartlarında kullanılabilecek KEMANKEŞ 2, barındırdığı anti-jamming teknolojisi sayesinde elektronik karıştırmalardan etkilenmeden görev yapabilecek. KEMANKEŞ 2, elde ettiği tüm veri ve görüntüleri yer kontrol istasyonuna ileterek kullanıcıya veri takibi konusunda destek sağlayacak.

        İLK KEZ TEKNOFEST'TE SERGİLENDİ

        Stratejik hedeflere karşı kullanılmak üzere Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen mini akıllı seyir füzesinin ilk versiyonu KEMANKEŞ 1, 27 Nisan- 1 Mayıs tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST 2023'te ilk kez halka açık bir şekilde sergilenmişti. İlk atış testini ise 14 Haziran 2023'te Bayraktar TB2 SİHA'dan ateşlenerek başarıyla tamamlamıştı.

        İHRACAT ŞAMPİYONU

        Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2003 yılındaki İHA Ar-Ge sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin yüzde 83'ünü ihracattan elde etti. 2021 ve 2022 yıllarında Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından 2023'te de sektörün ihracat şampiyonu olduğu açıklanan Baykar, geçen yıl 1,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Son yıllarda gelirlerinin yüzde 90'ından fazlasını ihracattan elde eden Baykar, 2023'te savunma ve havacılık sektöründeki ihracatın 3'te 1'ini tek başına yaptı. Dünyanın en büyük SİHA ihracatçısı olan Baykar'ın halihazırda imzalanan sözleşmelerinin yüzde 97,5'i ihracat kaynaklıdır. Bayraktar TB2 SİHA için 33 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 9 ülke ile olmak üzere toplam 34 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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