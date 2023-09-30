Edirne'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Edirne'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Edirne'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
İ.A'nın kullandığı 39 EK 322 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü girişinde karşı yönden gelen S.A. idaresindeki 06 L 3771 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada araç sürücüleri ile otomobilde yolcu olarak bulunan Z.A. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.