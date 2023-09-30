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        Edirne'de anız ve ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

        Edirne'de anız ve ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 18:42 Güncelleme: 30.09.2023 - 19:00
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        Edirne'de anız ve ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Edirne'de anız ve ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kocasinan Mahallesi Edirne Otogarı mevkisindeki hasat edilmiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, çevredeki ağaçlık alana sıçradı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye Edirne Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarına toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) da destek verdi. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangın söndürüldü.

        Vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek verdi.

        Yangında yaklaşık 50 dönüm tarım arazisi, çok sayıda ağaç ve çevredeki bazı evlerin bahçeleri zarar gördü.

        Edirne Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber ve Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun da olay yerine gelerek bilgi aldı.

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