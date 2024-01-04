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        Edirne'de yoğun sis etkili oluyor

        Edirne'de yoğun sis etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 09:02 Güncelleme: 04.01.2024 - 09:11
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        Edirne'de yoğun sis etkili oluyor
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        Edirne'de yoğun sis etkili oldu.

        Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar düştü. Sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı, polis ekipleri kavşaklarda önlem aldı.

        Selimiye Camisi başta olmak üzere birçok anıt eser sis altında kaldı, gözden kayboldu.

        Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü kentte sisin öğleden sonra etkisini kaybedeceğini tahmin ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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