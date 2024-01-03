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        Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal Edirne'de partililerle buluştu

        Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal Edirne'nin İpsala ilçesinde partililerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 15:17 Güncelleme: 03.01.2024 - 15:25
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        Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal Edirne'de partililerle buluştu
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        Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal Edirne'nin İpsala ilçesinde partililerle buluştu.

        Uysal, ilçe meydanda yaptığı konuşmada, İpsala'da vatandaşlarla birlikte olmanın heyecanını yaşadığını söyledi.

        Demokrat Parti bayrağını elden ele taşıyarak bugünlere getirdiklerini belirten Uysal, İpsala'nın da daha gelişmesi ve kalkınması için çalışacaklarını ifade etti.

        Uysal, konuşmasının ardından belediye başkan adayı İbrahim Göksu'yu tanıttı.

        Buradaki programın ardından Uysal, Demokrat Parti İl Başkanı Ayten Ercan ve Demokrat Parti İlçe Başkanı Nur Babacan esnafı ve vatandaşları ziyaret ederek, 31 Mart seçimleri için oy istedi.

        Galeri
        Galeri

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