Edirne'de otomobilinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Araçta yapılan aramada 5 gram skunk ile öğütme aparatı ele geçirildi. Şüpheli A.T. gözaltına alındı.

Bu kapsamda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri kent merkezinde A.T'nin kullandığı otomobili durdurdu.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalara devam ediyor.

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