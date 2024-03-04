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        Edirne'de otomobilinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı

        Edirne'de otomobilinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 09:55 Güncelleme: 04.03.2024 - 10:04
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        Edirne'de otomobilinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı
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        Edirne'de otomobilinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.

        Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalara devam ediyor.

        Bu kapsamda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri kent merkezinde A.T'nin kullandığı otomobili durdurdu.

        Araçta yapılan aramada 5 gram skunk ile öğütme aparatı ele geçirildi. Şüpheli A.T. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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