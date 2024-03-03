Bakan Bak: Edirne'yi Balkanlar'ın spor merkezi yapmaya çalışıyoruz (2)

25KASIM'I GEZDİ, GENÇLERLE SPOR YAPTI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, amatör spor kulüpleri ile buluşma programının ardından, 25 Kasım Stadı'na gelerek incelemede bulundu. Stadın yıkılıp yerine kentlinin nefes alabileceği park yapılacağını kaydeden Bak, daha sonra 'Okuldan Spora, Mahalle Ligi' projesi kapsamında Şükrüpaşa Stadı'nda genç sporcularla buluştu. Bakan Bak, buradaki programda, amatör spor kulüplerinin gösterilerini izleyerek beraber spor yaptı. Bak, gençlerle masa tenisi, voleybol, futbol ve atletizm gibi sporlar yaparak, bisiklete bindi.

'ÇOCUKLARINIZI SPOR TESİSLERİNE GETİRİN'

Bakan Bak, Şükrüpaşa Stadı'ndaki programın sonunda sahneye çıkarak çocuklara spor yapmaları konusunda tavsiyelerde bulundu. Bak, "Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri ile Türkiye spor ülkesi olmaya devam ediyor. Bu güzel projede emeği geçenlere teşekkür ederiz. Yaklaşık 6 bin çocuğumuz spor yapıyor. Valiliklerimiz spor malzemelerini sporcularımıza verdi, mahalle liglerimiz de devam ediyor. Belediye Başkan Adayımız Belgin İba'ya da destek istiyoruz. Belgin başkan, çocukları ve sporcuları seviyor, çok destek veriyor. 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi ile yaklaşık 10 bin çocuğumuza yüzmeyi öğrettik. Yetenek taraması ile 4 milyon çocuğumuzu değişik spor dallarına yönlendirdik. Kulüplerin sayısının artmasını istiyoruz. İyi ki varsınız. Ailelere sesleniyorum; çocuklarınızı spor tesislerine getirin. En büyük mücadelemiz uyuşturucu maddeler ile mücadeledir bu yüzden spora devam" diye konuştu.

Bakan Bak, daha sonra Uzunköprü ve Keşan ilçelerindeki programlara katılmak üzere kentten ayrıldı.