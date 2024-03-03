Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Bakan Bak: Edirne'yi Balkanlar'ın spor merkezi yapmaya çalışıyoruz (2)

        25KASIM'I GEZDİ, GENÇLERLE SPOR YAPTIGençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, amatör spor kulüpleri ile buluşma programının ardından, 25 Kasım Stadı'na gelerek incelemede bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 15:41 Güncelleme: 03.03.2024 - 15:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Bak: Edirne'yi Balkanlar'ın spor merkezi yapmaya çalışıyoruz (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        25KASIM'I GEZDİ, GENÇLERLE SPOR YAPTI

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, amatör spor kulüpleri ile buluşma programının ardından, 25 Kasım Stadı'na gelerek incelemede bulundu. Stadın yıkılıp yerine kentlinin nefes alabileceği park yapılacağını kaydeden Bak, daha sonra 'Okuldan Spora, Mahalle Ligi' projesi kapsamında Şükrüpaşa Stadı'nda genç sporcularla buluştu. Bakan Bak, buradaki programda, amatör spor kulüplerinin gösterilerini izleyerek beraber spor yaptı. Bak, gençlerle masa tenisi, voleybol, futbol ve atletizm gibi sporlar yaparak, bisiklete bindi.

        'ÇOCUKLARINIZI SPOR TESİSLERİNE GETİRİN'

        Bakan Bak, Şükrüpaşa Stadı'ndaki programın sonunda sahneye çıkarak çocuklara spor yapmaları konusunda tavsiyelerde bulundu. Bak, "Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri ile Türkiye spor ülkesi olmaya devam ediyor. Bu güzel projede emeği geçenlere teşekkür ederiz. Yaklaşık 6 bin çocuğumuz spor yapıyor. Valiliklerimiz spor malzemelerini sporcularımıza verdi, mahalle liglerimiz de devam ediyor. Belediye Başkan Adayımız Belgin İba'ya da destek istiyoruz. Belgin başkan, çocukları ve sporcuları seviyor, çok destek veriyor. 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi ile yaklaşık 10 bin çocuğumuza yüzmeyi öğrettik. Yetenek taraması ile 4 milyon çocuğumuzu değişik spor dallarına yönlendirdik. Kulüplerin sayısının artmasını istiyoruz. İyi ki varsınız. Ailelere sesleniyorum; çocuklarınızı spor tesislerine getirin. En büyük mücadelemiz uyuşturucu maddeler ile mücadeledir bu yüzden spora devam" diye konuştu.

        Bakan Bak, daha sonra Uzunköprü ve Keşan ilçelerindeki programlara katılmak üzere kentten ayrıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Batan gemiyle ilgili çalışmalarda bir cansız beden bulundu!
        Batan gemiyle ilgili çalışmalarda bir cansız beden bulundu!
        Dolmabahçe'de derbi günü...
        Dolmabahçe'de derbi günü...
        7 yaşındaki kayıp otizmli çocuktan acı haber!
        7 yaşındaki kayıp otizmli çocuktan acı haber!
        Dev derbinin 11'leri!
        Dev derbinin 11'leri!
        Apartman bahçesinde şüpheli ölüm! 5 metre yükseklikten düştü
        Apartman bahçesinde şüpheli ölüm! 5 metre yükseklikten düştü
        Derbi öncesi 'kadro dışı'
        Derbi öncesi 'kadro dışı'
        Alman askeri yetkililerinin ses kaydının yankıları sürüyor
        Alman askeri yetkililerinin ses kaydının yankıları sürüyor
        Hedef doğum günü hediyesi!
        Hedef doğum günü hediyesi!
        FSM Köprüsü'nde makas attı! Ortalık savaş alanına döndü
        FSM Köprüsü'nde makas attı! Ortalık savaş alanına döndü
        İspanya'da hakem faciası!
        İspanya'da hakem faciası!
        Bakan Fidan: Gazze'de ateşkes için ciddi bir çaba var
        Bakan Fidan: Gazze'de ateşkes için ciddi bir çaba var
        Gizemli sevgilisi ortaya çıktı
        Gizemli sevgilisi ortaya çıktı
        Bingöl'de riskli yapılar araştırıldı
        Bingöl'de riskli yapılar araştırıldı
        Dedesinin altınlarını sevgilisine çaldırttı!
        Dedesinin altınlarını sevgilisine çaldırttı!
        "Fred bir daha sakatlanırsa..."
        "Fred bir daha sakatlanırsa..."
        Tıpkı taksici Oğuz Erge cinayeti gibi! Yardım etmek isterken öldürüldü
        Tıpkı taksici Oğuz Erge cinayeti gibi! Yardım etmek isterken öldürüldü
        YSK ilan etti! Aday listeleri kesinleşti
        YSK ilan etti! Aday listeleri kesinleşti
        'Teknoloji gelişti, seviye düştü'
        'Teknoloji gelişti, seviye düştü'
        Vefatlarından sonra da kazandırıyorlar
        Vefatlarından sonra da kazandırıyorlar
        Filistin Dışişleri Bakanı Maliki Habertürk'e konuştu
        Filistin Dışişleri Bakanı Maliki Habertürk'e konuştu

        Benzer Haberler

        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, "Mahalle Ligi Projesi"nin tanıtımına katıldı
        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, "Mahalle Ligi Projesi"nin tanıtımına katıldı
        Bakan Bak: Edirne'yi Balkanlar'ın spor merkezi yapmaya çalışıyoruz
        Bakan Bak: Edirne'yi Balkanlar'ın spor merkezi yapmaya çalışıyoruz
        Edirne'ye yeni stadyum yapılacak
        Edirne'ye yeni stadyum yapılacak
        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, amatör sporcularla bir araya geldi:...
        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, amatör sporcularla bir araya geldi:...
        Bakan Bak: Edirne'yi Balkanlar'ın spor merkezi yapmaya çalışıyoruz
        Bakan Bak: Edirne'yi Balkanlar'ın spor merkezi yapmaya çalışıyoruz
        Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 terör örgütü üyesi yakalandı
        Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 terör örgütü üyesi yakalandı