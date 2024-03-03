Bakan Bak: Edirne'yi Balkanlar'ın spor merkezi yapmaya çalışıyoruz

GENÇLİKve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Edirne'yi Balkanlar’ın spor merkezi yapmaya çalışıyoruz. Burada yapılacak turnuvalarda, yapılan tesislerle, yapılan organizasyonlarla Edirne'yi büyütmek, Edirne'nin turizmine, hareket, katkı sağlamak için çaba harcıyoruz" dedi.

Bakan Bak, Edirne'de, 'Amatör Spor Kulüpleri Buluşması' programına katıldı. Meriç Nehri kıyısındaki bir tesiste düzenlenen programa, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Vali Yunus Sezer, AK Parti Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba ile spor kulüpleri temsilcileri katıldı. Türkiye'nin dört bir yanında spor tesislerine yatırım yapmaya devam ettiklerini belirten Bak, "Malumunuz, Türkiye bir spor devrimi yaşıyor. Spor devrimi yaşarken de Türkiye'nin dört bir yanında başta stadyumlar, kapalı spor salonları, su sporları tesisleri, semt sahaları, basketbol sahaları, okul bahçelerine yapılan tesislerle binlerce tesis yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Şu anda inşaatı devam edenler de var" dedi.

'MAHALLENİN DİNAMİĞİYİZ, RUHUYUZ'

Amatör spor kulüplerinin yöneticileri, başkanları, antrenörlerinin birer kahraman olduğunu söyleyen Bak, "Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak gençlerimizi bağımlılıktan, uyuşturucudan, kötü alışkanlıklardan uzak tutmak; birinci görevimiz bu. Bizler, mahallelerin abileriyiz. Çocukları köşelerden alırız, sahalara getiririz. Onlara toplumla paylaşmayı, adam olmayı, topluma saygı göstermeyi ve paylaşmayı öğretiyoruz. Mahallenin dinamiğiyiz, ruhuyuz. Amatör kulüpler böyle. Ve bu noktada da hepinizin ne kadar cefalı işler yaptığınızı, ne fedakarlıklar yaptığınızı çok iyi anlıyorum. Evimizdeki odunu, kömürü getirdik. Yeri geldiği malzemeleri elimizde yıkadık. Yeri geldi esnaftan o çocuklara forma almak için, malzeme almak için destek aldık. Bunlar çok güzel; hayatın güzel parçaları. Benim için de çok güzel parçaları" dedi.

'4 MİLYON ÇOCUĞUMUZU YÖNLENDİRDİK'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da amatör spor kulübü içerisinden geldiğini söyleyen Bak, "O da bütün kademelere emekçilik yaptı. Türkiye'de spor birliği gerçekleştiren bir lider. Yapılan stadyumlar, yapılan tesisler, eserlerin hepsinde payı var. Bize, 'Daha çok stat yapın. Mahallelere semt sahaları yapın. Basketbol sahaları yapın. Dezavantajlı noktalardaki amatör kulüplere destek verin' talimatı var. İşte onun için geldik. Buraya onun için geldik. Okullarda, ilkokullarda, üçüncü sınıflarda yetenek taraması yapılır. Yetenek taramasıyla binlerce çocuğumuzu spora yönlendirir. Bu zamana kadar yaklaşık olarak 4 milyon çocuğumuzu böyle yönlendirdik" dedi.

'KIRKPINAR PROJESİ HAZIR'

Bak, Edirne'de olimpik havuz bulunduğunu, burada Avrupa şampiyonası yapacaklarını belirterek, "Edirne'yi Balkanlar’ın spor merkezi yapmaya çalışıyoruz. Burada yapılacak turnuvalarda, yapılan tesislerle, yapılan organizasyonlarla Edirne'yi büyütmek, Edirne'nin turizmine, hareket, katkı sağlamak için çaba harcıyoruz" dedi. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı alanın projesinin de hazır olduğunu söyleyen Bak, "İnşallah çok kısa zamanda bu projeyi de hayata geçireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı budur. Bununla ilgili malumunuz, Kırkpınar bir efsane. Bu efsaneyi daha da zenginleştirmek için, modern bir tesise kavuşturmak için hep beraber projesini hazırladık. En kısa zamanda bunun çalışmalarına başlayacağız" diye konuştu.

'10 BİN KİŞİLİK BİR STADYUM YAPACAĞIZ'

Edirne'deki stadyumun şehrin içinde kaldığını söyleyen Bak, "Eski, şimdi onu kaldıracağız. Orada yeni bir stadyum yapacağız. Butik bir stadyum. 10 bin kişilik bir stadyum yapacağız. Projesi, her şeyi hazır. Şu anda ihaleye çıkmak için hazır. Yaşayan bir stat içinde, savunma sporlarının, onların alt salonunda olacak bir şekilde bir stadyumu planlıyoruz. Bu yaşayan bir stat olacak. Dolayısıyla bu noktada da en kısa zamanda başlayıp, bitireceğiz ve Edirnespor'a da başarılar diliyoruz tabii" dedi. Eski stadyumun yıkılmasıyla yerinin şehrin meydanı olacağını belirten Bak, ayrıca amatör spor kulüplerine hizmet edecek bir spor kompleksi yapacaklarını kaydetti.

ÇOK GÜZEL İŞLER YAPACAK'

Bak, A Milli Futbol Takımı'nın Almanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na gideceğini hatırlatarak, "Almanya zaten bizim evimiz. İnşallah bu genç takım orada da çok güzel işler yapacak. Bunu hep beraber izleyeceğiz. Oradaki gurbetçilerimiz tribünleri dolduracak. Başka yine 36 tanesi tamamlanmış, 4-5 tanesi devam eden stadyumlarımızda yaklaşık 40'a yakın stadyumumuzla Avrupa Futbol Şampiyonası'na aday olduk. 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı İtalya'yla beraber Türkiye yapılacak, Türkiye organize edecek. İşte bunların hepsi yapılan yatırımlar, spora, tesislere yapılan yatırımlar. İnşallah bütün bunları birleştirerek sporda, bölgesinde, güçlü, dünya çapında güçlü bir ülke" diye konuştu.

'SİZİN EMRİNİZDEYİZ'

Edirne'yi Balkanların spor başkenti şekline getirmeyi arzuladıklarını söyleyen Bak, partilerinin Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba'ya destek istedi. Bak, "Sizin emrinizdeyiz. Tabii bunların hepsi bir hanımın elini değmesi lazım. Ona da destek istiyoruz, sayın adayımıza destek istiyoruz. Onun için her türlü desteği de vereceğiz. Bütün amatör spor kulüplerimizi destekliyoruz. İçinizden geldik. Sizleri seviyoruz, emrinizdeyiz. Ve şöyle tamamlayayım. Size elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz. Edirne'yi dünya çapında bir marka haline getirmek için hep beraber çalışacağız. Çok güzel bir tesis planlandı. İnşallah bunu hep beraber inşa edeceğiz. Beraber inşa edeceğiz. Dolayısıyla bu noktada da bunları söyledikten sonra diğer hususlarda da taleplerinizi bekliyoruz" diye konuştu.