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        Edirne'den kısa kısa

        Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan adayı Belgin İba, esnaf ziyaretlerine devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 17:37 Güncelleme: 02.03.2024 - 17:45
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        Edirne'den kısa kısa
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        Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan adayı Belgin İba, esnaf ziyaretlerine devam ediyor.

        AK Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İba, Saraçlar Caddesi esnafını ziyaret etti.

        Esnafın sorun ve taleplerini dinleyen İba, projelerini anlattı.

        İba, Saraçlar Caddesi'yle ilgili önemli bir proje hazırladıklarını belirtti.

        Kentin gelişmesi için çalışacaklarını aktaran İba, "Cadde boyunca tüm binalar, Edirne'mizin köklü tarihine ve dokusuna uygun bir görünüm kazanacak. Ayrıca caddemize nostaljik bir tramvay ekleyerek hem kısa ulaşıma katkı sunacak hem de Saraçlara özel bir kimlik kazandıracağız." ifadelerini kullandı.

        - CHP Edirne Belediye Başkan Adayı Akın

        CHP Edirne Belediye Başkan Adayı Filiz Gencan Akın, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

        CHP Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Akın, sivil toplum kuruluşu ve esnaf ziyaretlerinde bulundu.

        Projelerini anlatan Akın, talep ve görüşleri dinledi.

        Akın, CHP Edirne Merkez İlçe Başkanlığında kadınlarla da bir araya geldi.

        - İYİ Parti Belediye Başkan Adayı Sedefçi

        İYİ Parti Edirne Belediye Başkan Adayı Hamdi Sedefçi, saha çalışmalarına devam ediyor.

        Partiden yapılan açıklamaya göre Sedefçi, mahalle ziyaretlerine devam etti.

        Kurtuluş Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Sedefçi, projelerini anlattı.

        - Saadet Partisi Belediye Başkan Adayı Karakütük

        Saadet Partisi Belediye Başkan Adayı Tezcan Karakütük, seçim ziyaretlerine devam ediyor.

        Partiden yapılan açıklamaya göre, Karakütük, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor.

        Karakütük, Edirne'nin hak ettiği hizmetlerden faydalanması için çalıştıklarını belirtti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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