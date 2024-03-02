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        Edirne'de asayiş

        Enez'de otomobilinden parası çalınan kişi polise başvurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 11:20 Güncelleme: 02.03.2024 - 11:20
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        Edirne'de asayiş
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        Enez'de otomobilinden parası çalınan kişi polise başvurdu.

        Enez Limanı'na otomobilini park eden R.K, aracındaki bir miktar paranın yerinde olmadığını fark etti.

        R.K, Enez Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

        - Evden hırsızlık

        Keşan'da evinden cep telefonu çalınan kişi polise başvurdu.

        Yenimescit Mahallesi'nde yaşayan A.E, evini kontrol ettiğinde cep telefonunun çalındığını fark etti.

        Ev sahibi Keşan Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

        - Motosiklet hırsızlığı

        İpsala'da motosikleti çalınan kişi polise başvurdu.

        A.E, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ne park ettiği motosikletinin çalındığını fark etti.

        A.E, İpsala Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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