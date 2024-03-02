Edirne'de asayiş

A.E, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ne park ettiği motosikletinin çalındığını fark etti.

Enez Limanı'na otomobilini park eden R.K, aracındaki bir miktar paranın yerinde olmadığını fark etti.

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