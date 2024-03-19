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        Edirne'de Roma dönemine ait 14 cam obje ele geçirildi

        EDİRNE'de polisin durdurup arama yaptığı otomobilde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 14 cam obje ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 16:23 Güncelleme: 19.03.2024 - 16:25
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        Edirne'de Roma dönemine ait 14 cam obje ele geçirildi
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        EDİRNE’de polisin durdurup arama yaptığı otomobilde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 14 cam obje ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 14 cam obje ve define aramakta kullanılan 3 cihaz ele geçirildi. Araçtaki 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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