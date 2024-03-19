Edirne'de Roma dönemine ait 14 cam obje ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 14 cam obje ve define aramakta kullanılan 3 cihaz ele geçirildi. Araçtaki 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

EDİRNE’de polisin durdurup arama yaptığı otomobilde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 14 cam obje ele geçirildi.

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