Edirne İl Özel İdaresinin köy yollarındaki sıcak asfalt çalışmaları sürüyor
Edirne İl Özel İdaresi, köy yollarını uzun ömürlü ve konforlu sıcak asfaltla buluşturmaya devam ediyor.
Edirne İl Özel İdaresi, köy yollarını uzun ömürlü ve konforlu sıcak asfaltla buluşturmaya devam ediyor.
Yol yapım ekipleri çalışmalar kapsamında merkez ilçeye bağlı Kayapa ve Lalapaşa'ya bağlı Ortakçı köyleri arasındaki 3.5 kilometrelik yolu asfaltla kapladı.
Edirne Valisi Yunus Sezer, yolda incelemede bulundu.
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Eyyüp Batuhan Ciğerci'den yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Sezer, ihtiyaç duyulan tüm köy yollarında sıcak asfalt çalışmalarının yapılacağını belirtti.
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