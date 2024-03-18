Paramotorla 'Çanakkale şehitleri' anısına saygı uçuşu yaptı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde paramotor pilotu Yılmaz Özkaya, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü dolayısıyla paramotoruna dev Türk bayrağı asarak, şehir üzerinde uçuş yaptı.

Keşan'da paramotor pilotu Yılmaz Özkaya, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi dolayısıyla paramotoruna bağladığı dev Türk bayrağıyla şehrin üzerinde yaklaşık 1 saatlik uçuş gerçekleştirdi. Türk bayrağı takılı paramotorun uçuşu, izleyenlerin büyük ilgisini çekti. Etkinlik hakkında açıklama yapan Özkaya, "Bu toprakları, bu vatanı bizlere armağan eden, gök vatanda özgürce uçmamızı sağlayan tüm şehitlerimizin mekanı cennet olsun” dedi.