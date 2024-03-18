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        Çanakkale Savaşı'nın 'Cephe Gerisi Hastanesi', 'Keşan Kent Müzesi' olarak hizmete açıldı (2)

        İFTARDANSONRA ZİYARETÇİ İLGİSİ Edirne'nin Keşan ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü kapsamında Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı'nın katılımıyla açılışı yapılan Keşan Kent Müzesi, iftardan sonra ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 23:11 Güncelleme: 18.03.2024 - 23:15
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        Çanakkale Savaşı'nın 'Cephe Gerisi Hastanesi', 'Keşan Kent Müzesi' olarak hizmete açıldı (2)
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        İFTARDANSONRA ZİYARETÇİ İLGİSİ 

        Edirne’nin Keşan ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü kapsamında Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı’nın katılımıyla açılışı yapılan Keşan Kent Müzesi, iftardan sonra ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekti. Saat 22.00’ye kadar ziyaretçilerini kabul eden müzenin bahçesinde müzik dinletisi ve ışık gösterisi düzenlendi. İftarını yapan vatandaşlar, aileleriyle birlikte Keşan Kent Müzesi’ne gelerek hem müzeyi ziyaret etti hem de müzik dinletisini ile ışık gösterisini izledi.

        Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da müzeyi ziyarete gelenleri kapıda karşılayıp, hatıra fotoğrafı çektirdi. Keşan Kent Müzesi Koordinatörü Aslı Avcı, müzenin açılışının ilk gününde yoğun bir ilgiyle karşılaştığını belirterek, "Bugün çok coşkulu bir açılış gerçekleştirdik. Tüm Keşanlılara çok teşekkür ediyoruz. Akın akın müzemizi ziyarete geliyorlar. Ramazan Bayramı’na kadar müzemiz sabah 10.00, akşam 22.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak. Tüm Keşanlıları, Keşan Kent Müzesi’ni ziyarete bekliyoruz" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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