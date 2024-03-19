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        Edirne'de aranması olan 105 şüpheli yakalandı

        Edirne'de son bir haftada çeşitli suçlardan aranan 105 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 09:47 Güncelleme: 19.03.2024 - 09:47
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        Edirne'de aranması olan 105 şüpheli yakalandı
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        Edirne'de son bir haftada çeşitli suçlardan aranan 105 şüpheli yakalandı.

        Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda jandarma ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen çalışmalarda haklarında yakalama kararı bulunan 105 şüpheli yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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