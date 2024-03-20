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        Edirne'de tek katlı ev alev alev yandı

        EDİRNE'nin Keşan ilçesinde elektrik kontağından çıkan yangında, tek katlı ev kullanılmaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 00:20 Güncelleme: 20.03.2024 - 00:20
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        Edirne'de tek katlı ev alev alev yandı
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        EDİRNE’nin Keşan ilçesinde elektrik kontağından çıkan yangında, tek katlı ev kullanılmaz hale geldi.

        Yangın, saat 23.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Mısır Sokak’ta çıktı. Sokak üzerindeki tek katlı evde yalnız yaşayan Birsen Cambaz, komşularına misafirliğe gitti. Bu sırada iddiaya göre evde elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sardı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangını öğrenerek evine gelen Birsen Cambaz, uzun süre gözyaşı döktü. Polis, çevrede toplanan vatandaşları uzaklaştırırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahale sonucu kontrol altına alınarak, söndürüldü. Evin kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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