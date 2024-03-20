Edirne'de tek katlı ev alev alev yandı
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde elektrik kontağından çıkan yangında, tek katlı ev kullanılmaz hale geldi.
EDİRNE’nin Keşan ilçesinde elektrik kontağından çıkan yangında, tek katlı ev kullanılmaz hale geldi.
Yangın, saat 23.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Mısır Sokak’ta çıktı. Sokak üzerindeki tek katlı evde yalnız yaşayan Birsen Cambaz, komşularına misafirliğe gitti. Bu sırada iddiaya göre evde elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sardı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangını öğrenerek evine gelen Birsen Cambaz, uzun süre gözyaşı döktü. Polis, çevrede toplanan vatandaşları uzaklaştırırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahale sonucu kontrol altına alınarak, söndürüldü. Evin kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.