Edirne'de belediye başkan adayları çalışmalarını sürdürüyor

Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre İba, mahallelerde esnafı, kıraathaneleri ve kurumları ziyaret ederek projelerini anlattı.

İba, İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu ve müdürlük çalışanlarını ziyaret ederek, çalışmalarında başarı diledi.

Osmaniye Caddesi’ndeki esnafla bir araya gelerek projelerini anlatan İba, talep ve önerileri dinledi.

Edirne Kültür, Sanat ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Özkan Arsu ve Edirne'nin ilk kadın hentbol takımının 12 sporcusuyla bir araya gelen İba, takım hakkında bilgiler alarak kızlarla gurur duyduklarını kaydetti.

İba, Edirne'yi hak ettiği güzelliklere kavuşturmak için çaba sarf ettiklerini belirtti.

- CHP Adayı Akın

CHP Edirne Belediye Başkan Adayı Filiz Gencan Akın, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Akın, esnaf ve vatandaş ziyaretinde bulundu.

Talep ve sorunları dinleyen Akın, projelerini anlattı.

Akın, Edirne Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ve Edirne Süt Üreticileri Birliği'ni de ziyaret ederek görüşmeler gerçekleştirdi.

- İYİ Parti Adayı Sedefçi

İYİ Parti Belediye Başkan Adayı Hamdi Sedefçi, esnaf, sivil toplum kuruluşu ve vatandaş ziyaretlerine devam ediyor.

Projelerini anlatıp vatandaşlardan destek isteyen Sedefçi, şehrin geleceğinin Edirnelilerle birlikte planlayacaklarını belirtti.

- Saadet Partisi Adayı Karakütük

Saadet Partisi Edirne Belediye Başkan Adayı Tezcan Karakütük, çalışmalarını sürdürüyor.

Vatandaşlara projelerini anlatıp destek isteyen Karakütük, toplumun her kesimine destek olacaklarını belirtti.