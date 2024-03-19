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        Edirne'de tarihi eser operasyonunda Roma dönemine ait 14 gözyaşı şişesi ele geçirildi

        Edirne'de tarihi eser operasyonunda Roma dönemine ait 14 cam gözyaşı şişesi ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 17:02 Güncelleme: 19.03.2024 - 17:02
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        Edirne'de tarihi eser operasyonunda Roma dönemine ait 14 gözyaşı şişesi ele geçirildi
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        Edirne'de tarihi eser operasyonunda Roma dönemine ait 14 cam gözyaşı şişesi ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında bir otomobilde arama yaptı.

        Aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 14 cam gözyaşı şişesi ve 3 define arama cihazına el konuldu.

        Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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