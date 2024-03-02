Makedon Kulesi'ndeki restorasyon çalışmaları 2025'te tamamlanacak

GÖKHAN BALCI - Edirne'de restorasyonu süren Makedon Kulesi'nde (Makedonya Kulesi) ikinci etap çalışmalarına başlandı.

Edirne Müzesi Müdürü Şahan Kırçın, AA muhabirine Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2021'de başlanan restorasyon çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Çalışmalarda ikinci faza geçildiğini belirten Kırçın, "Öncelikle kulenin statik çalışmalarını yaptık, daha sonra kuleyi restorasyona aldık. İkinci etap çalışmalarının ihale süreçleri de tamamlanıp işe başlandı. Çalışmaların yaklaşık 1 yıl sürmesini planlıyoruz. İnşallah planlanan süre sonunda restorasyonu ve çevre düzenlemesini bitirip kuleyi hizmete açacağız." dedi.

Kırçın, İkinci etap çalışmaları kapsamında kulenin içinde ve terasında çalışmalar yapılacağını, ardından surlarda da çevre düzenlemesi yapılarak restorasyonun bitirileceğini dile getirdi.

Ziyaretçilerin, karşılama merkezinden kuleye giriş yapacağını ifade eden Kırçın, "Misafirlerimiz kuleden seyir terasına çıkana kadar tüm tarihi süreci izleyecekler ve terasa çıktıklarında günümüz Edirne'sini seyretme şansı bulacaklar. Kule, Edirne'nin Roma döneminden kalan bir parçası. Daha sonra Bizans ve Osmanlı dönemlerinde de aktif olarak kullanılmış. Ziyaretçilerimiz tüm bu tarihsel süreci görsellerle beraber yaşayacaklar." diye konuştu.

Kırçın, surları gezenlerin seramik fırınları ve şapeli görme şansına da sahip olacağını kaydetti.

- Makedon Kulesi hakkında

Roma İmparatorluğunda 117–138 yılları arasında hüküm süren Hadrianus tarafından yaptırılan ve eski Edirne'yi çevreleyen surlar üzerinde bulunan kulelerden bugüne ulaşabilen tek örnek olan Makedon Kulesi, Edirne valilerinden Hacı İzzet Paşa'nın, üstüne yaptırdığı ahşap katlar ve koydurduğu saatler sonrasında (1867) "saat kulesi" olarak anılmaya başlandı. Bir dönem yangın gözlem kulesi olarak da kullanıldı.

1953'teki depremde büyük hasar gören kulenin üzerine yaptırılan katlar ve saat bölümü, şehir estetiğini bozduğu gerekçesiyle düzenlenen rapor sonucu dinamitlenerek yıktırıldı.

Kule, 1990’lı yıllarda restore edildi. Edirne Müzesi tarafından 2002 ve 2003 yıllarında çevresinde kazılar gerçekleştirildi.

2021'de ise Kültür ve Turizm Bakanlığınca “Edirne Eski Saat Kulesi Restorasyonu Projesi” kapsamında restorasyonu yapılmaya başlandı.