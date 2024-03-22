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        Edirne Türk İslam Eserleri Müzesi'nde "Klasik Türk Musikisi" konseri düzenlendi

        Edirne Türk İslam Eserleri Müzesi'nde, ramazan ayı etkinlikleri kapsamında "Klasik Türk Musikisi" konseri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 17:01 Güncelleme: 22.03.2024 - 17:01
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        Edirne Türk İslam Eserleri Müzesi'nde "Klasik Türk Musikisi" konseri düzenlendi
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        Edirne Türk İslam Eserleri Müzesi'nde, ramazan ayı etkinlikleri kapsamında "Klasik Türk Musikisi" konseri düzenlendi.

        İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce gerçekleştirilen programda Edirne Roman Müzik Topluluğu eserler seslendirdi.

        Selimiye Camisi bahçesindeki müzeye ziyarete gelen vatandaşlar konseri merakla takip etti.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, AA muhabirine ramazan ayı müze etkinlikleri kapsamında konser programları gerçekleştirildiğini söyledi.

        Soytürk, konserlerin ramazan ayı boyunca süreceğini ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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