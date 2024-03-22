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        Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 8 kilo 766 gram kokain ele geçirildi

        Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen bir tırda 8 kilo 766 gram kokain ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 13:13 Güncelleme: 22.03.2024 - 13:13
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        Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 8 kilo 766 gram kokain ele geçirildi
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        Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen bir tırda 8 kilo 766 gram kokain ele geçirildi.

        Alınan bilgiye göre, Türkiye'ye giriş yapmak üzere gümrük sahasına gelen S.Ö. yönetimindeki tır, gümrük muhafaza ekiplerince şüpheli görülerek x-ray taramasına sevk edildi.

        Taramada tırın çekici kabininde yoğunluk tespit edilmesi üzerine yapılan detaylı aramada, şoför yatağının alt kısmına gizlenmiş 8 paket halinde 8 kilo 766 gram kokain bulundu.

        Tır sürücüsü S.Ö. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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