Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 8 kilo 766 gram kokain ele geçirildi

Taramada tırın çekici kabininde yoğunluk tespit edilmesi üzerine yapılan detaylı aramada, şoför yatağının alt kısmına gizlenmiş 8 paket halinde 8 kilo 766 gram kokain bulundu.

Alınan bilgiye göre, Türkiye'ye giriş yapmak üzere gümrük sahasına gelen S.Ö. yönetimindeki tır, gümrük muhafaza ekiplerince şüpheli görülerek x-ray taramasına sevk edildi.

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