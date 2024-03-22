Edirne'de asayiş

Polis ekipleri Aşağı Zaferiye Mahallesi'nde bir işyerinden elektrikli ısıtıcı, oyuncak ile 250 lira çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri durumundan şüphelendiği E.K, E.F, ve M.K'nın üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

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