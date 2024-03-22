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        Edirne'de asayiş

        Keşan ilçesinde 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 10:38 Güncelleme: 22.03.2024 - 10:38
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        Edirne'de asayiş
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        Keşan ilçesinde 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Polis ekipleri Yeni Mescit Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği F.K'yı durdurdu.

        Şüphelinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünde "tehdit" ve "uyuşturucu madde ticareti" suçundan 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi.

        F.K. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        - Uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Keşan ilçesinde uyuşturucu madde ile yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Polis ekipleri durumundan şüphelendiği E.K, E.F, ve M.K'nın üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

        Olayla ilgili şüpheliler gözaltına alındı.

        - Hırsızlık şüphelisi tutuklandı

        Keşan ilçesinde hırsızlık şüpheli tutuklandı.

        Polis ekipleri Aşağı Zaferiye Mahallesi'nde bir işyerinden elektrikli ısıtıcı, oyuncak ile 250 lira çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler işyerinin güvenlik kameralarından şüphelinin kimliğini tespit etti.

        Şüpheli O.Y. işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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