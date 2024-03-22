Bulgaristan, kontrolleri sıklaştırdı; Hamzabeyli'de 20 kilometre TIR kuyruğu oluştu

EDİRNE'de Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda, 31 Mart'tan itibaren Avrupa Birliği (AB) içinde serbest dolaşım imkanı sağlayan Schengen bölgesine katılacak Bulgaristan'ın Lesovo gümrüğünde kontrolleri sıklaştırması nedeniyle, 20 kilometreyi bulan TIR kuyrukları oluştu.

Bulgaristan ve Romanya'nın 31 Mart'tan itibaren AB içinde serbest dolaşım imkanı sağlayan Schengen bölgesine kısmen katılması için anlaşma sağlandı. Yaşanan gelişmenin ardından Türkiye'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı karşısındaki Bulgar gümrüğü Lesovo'da kontroller sıkılaştırılmaya başlandı. Kontrollerin artmasıyla, Türkiye'den aldıkları yükü Avrupa ülkelerine götürmek için sınır kapısına gelen TIR’lar son günlerde uzun kuyruklar oluşturuyor. Hamzabeyli yolu üzerinde 20 kilometreyi bulan kuyrukta saatlerce bekleyen TIR şoförleri, sorunlarına çözüm bulunmasını istedi.

'GECE MÜLTECİLER KAÇAK BİNEBİLİYOR'

İstanbul'dan aldığı yükü Hollanda'ya götüren Hüseyin Kalbuk, saat 02.00 sıralarında kuyruğa girdiğini belirterek, "Bu şekilde bekleyerek bayağı sıkıntı çekiyoruz. Mecburen aracın içinde yatıyoruz çünkü gece mülteciler binebiliyor kaçak olarak. Hatta dün akşam 3 tane mülteci gördük, jandarmaya haber verdik ama bulunamadı. Bu konuda sıkıntılarımız büyük" dedi.

Kuyruk sorunun sürekli Türkiye'den gidişte yaşandığını, gelişte aynı sıkıntıyı çekmediklerini söyleyen Kalbuk, "Nedense bu kuyruklar hep gidişte yaşanıyor. Şimdi buradan Bulgaristan'a geçeceğiz, oradan Sırbistan'a geçerken de aynısını yaşıyoruz, oradan Hırvatistan'a geçerken de var. Sanki bizim ihracatımızı kısıtlamak için yapıyorlar gibi. Kısacası Bulgaristan tarafında başlıyor sıkıntı, çalışmıyorlar. Yollarda perişan haldeyiz. Su yok, lavabo yok. Sıkıntıyı biz çekiyoruz, ne yazık ki" diye konuştu.