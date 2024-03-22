Edirne'de bir otomobilde 11 kilo 50 gram skunk ele geçirildi.

Kent girişinde durdurulan otomobilde, narkotik dedektör köpeği Kongar ile yapılan aramada, 11 kilo 50 gram skunk ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında bir otomobili takibe aldı.

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