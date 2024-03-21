Edirne'de nevruz üniversitede kutlandı; ateş üzerinden atlayıp, yumurta tokuşturdular

EDİRNE'de baharın habercisi nevruz, Trakya Üniversitesi'nde (TÜ) düzenlenen etkinlikle kutlandı. Etkinlikte yakılan ateşin üzerinden atlanıp, dilek tutuldu, demir dövülüp, yumurta tokuşturuldu. Üniversite öğrencileri de halk dansları gösterisi yaptı.

Edirne'de nevruz kutlamaları, Trakya Üniversitesi Bolca Ana Yemekhanesi önünde gerçekleştirildi. Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, rektör yardımcıları, dekanlar, öğretim görevlileri ve öğrencilerin katıldığı etkinlikte dev ateş yakıldı, demir dövüldü, dilekler tutulup yumurta tokuşturuldu.

'TÜRK YÜRÜYÜŞÜ BAŞLASIN'

Etkinlikte konuşan Rektör Prof.Dr. Erhan Tabakoğlu, tüm Türk milletinin nevruzunu kutladı. Türk milletinin tarih sahnesine çıktığı andan itibaren tarih yaza yaza ilerlemiş bir millet olduğunu söyleyen Tabakoğlu, "Şimdi 100'üncü yılımızdayız Cumhuriyet'imizin. Yeryüzünde belki 100 milyona yakın Türk nüfusuyla belki de en kalabalık zamanımızı yaşıyoruz. Türk milleti tekrar ayağa kalkıyor. İkinci yüzyıla hazırlanıyor. İşte bu kuru dalda açan çiçekler, bu aziz Türk milletinin tekrar doğuşuna sanki bir işaret gibi bu kutlu yürüyüşün tekrar başlayacağına bir güzel nişane gibi karşımızda duruyorlar. Dünyada haklının güçlü olduğu, eski gücümüze güç katan medeniyete çok ihtiyaç var. Gazze'de mezalime uğrayan o milletin 'Kimse yok mu?' diye bağırdığında, 'Biz varız' diyebilecek yine ayağa kalkmış, zalime dur diyecek bir Türk milletine ihtiyaç vardır. Bunun ayak sesleri geliyor. Siz sevgili öğrencilerimizin sesleriyle bu Türk yürüyüşü başlasın, bu büyük medeniyet yeniden inşa olsun ve insanlığa bir nebze çare olsun, kurtuluş olsun diye umut ediyoruz. Türk milleti bir umuttur. Bu nevruz gününde bunu tekrar hatırlıyoruz ve bu büyük amaç üzerine tekrar bir araya geliyoruz, günümüz kutlu olsun" diye konuştu.