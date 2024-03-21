Edirne'de jandarmanın bilgilendirme çalışmaları sürüyor

Edirne'de jandarmanın bilgilendirme çalışmaları devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele eğitimlerini sürdürüyor.

Ekipler, Aliçopehlivan ve Balabancık köylerinde bulunan halk pazarlarını ziyaret ederek, satış yapan esnaf ve alışveriş yapan vatandaşlara Kadın Destek Uygulamasını (KADES) tanıttı, bilgilendirici broşür dağıttı.

- Öğrenciler jandarma ekipleriyle fidan dikti