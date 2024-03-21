Edirne'de bir takside 9 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalıştığı belirlenen 9 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalıştığı belirlenen 9 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Musabeyli köyündeki devriye sırasında bir taksiyi durdurdu.
Takside 9 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Taksi sürücüsü, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı, araca da el koyuldu.
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