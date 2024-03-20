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        Edirne'den kısa kısa

        Trakya Üniversitesi (TÜ) Eczacılık Fakültesinde kütüphane ve uygulama eczanesi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 14:43 Güncelleme: 20.03.2024 - 14:43
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        Edirne'den kısa kısa
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        Trakya Üniversitesi (TÜ) Eczacılık Fakültesinde kütüphane ve uygulama eczanesi açıldı.

        TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, açılış programında yaptığı konuşmada, fakültenin eğitim programı ve hedefleri doğrultusunda öğrencilerini hasta ve toplum merkezli bir anlayışıyla yetiştirdiğini belirtti.

        Açılışı yapılan birimlerin öğrencilerin gelişimlerine katkı sağlayacağını aktaran Tabakoğlu, "Buradan mezun olacak genç eczacılar, eczacının hasta tedavisindeki öneminin farkında olarak, ülkemizin ilaç politikalarını geliştirebilecek, topluma faydalı, etik kurallara saygılı ve bilimin ışığından ayrılmayan, uygulamayı en iyi şekilde bilen eczacılar olarak topluma hizmet sunacaklardır. Bugün öğrencilerimizin eğitimi için büyük öneme sahip olan iki birimin açılışını yapmaktan duyduğum mutluluğu ifade etmek isterim." ifadelerini kullandı.

        Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülay Şeren de kütüphane ve uygulama eczanesine destek veren bağışçılara teşekkür etti.

        - Rektör Tabakoğlu öğrencilerle buluştu

        Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, "Liderlik Yetkinliği" söyleşisinde Tıp Fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi.

        Rektör Tabakoğlu, Dr. Ratip Kazancıgil derslik binasında düzenlenen söyleşide, üniversite hastanesi ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        İyi bir hekimin aynı zamanda iyi bir lider olduğunu anlatan Tabakoğlu, "Biz sizleri iyi bir lider olarak yetiştiriyoruz. Sizlerde bunun bilincinde olun ve liderlik görevlerine talip olun. Yaptığımız işlerdeki kalitenin en önemli dört basamağı planla, uygula, yaptığın işi kontrol et ve önlem aldır. Bu da PUKÖ döngüsü olarak bilinir. Hekimin hastayı dinlemesi, tetkik istemesi, muayene etmesi, tedavi vermesi ve kontrole çağırması aslında bu döngünün tıp mesleğine yansımasıdır. Bu unsurlar ile bir sistem kurulduğunda her seferinde hatalarını gören ve ona çözüm üreten bir kalite döngüsü ortaya çıkıyor." dedi.

        - Yeşilay'dan iftar programı

        Yeşilay Edirne Şubesince iftar programı düzenlendi.

        Polisevi'ndeki programda, yönetim kurulu üyeleriyle bağımlılıkla mücadele çalışmalarında aktif rol oynayan Genç Yeşilay üyeleri bir araya geldi.

        İftar yemeğinin ardından yapılan çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

        Programa, Yeşilay Bölge Koordinatörü Sebahattin Bilgiç, Edirne Yeşilay Şubesi Başkanı Müzekka Bayrak ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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