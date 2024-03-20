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        Edirne'de asayiş

        Keşan ilçesinde üzerinde uyuşturucu madde bulunan 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 13:57 Güncelleme: 20.03.2024 - 13:57
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        Edirne'de asayiş
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        Keşan ilçesinde üzerinde uyuşturucu madde bulunan 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yaptıkları denetimlerde G.T, B.S, D.Ü. A.D ve İ.C.T’yi durdurdu.

        Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, peçeteye sarılı bir miktar bonzai ve eroin ile 26 adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi.

        Şüpheliler polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        - Evden hırsızlık

        Keşan ilçesinde bir evden ziynet eşyası çalındı.

        Alınan bilgiye göre, C.Y'nin İspat Cami Mahallesi'ndeki evinden henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce 7 gram altın çalındı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        - Ev yangını

        Keşan ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        B.C'nin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında evde maddi hasar oluştu.

        - Evden altınları çalındı

        Keşan'da bir evden çok miktarda altın çalındı.

        H.D'nin ilçe merkezindeki evinden henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce 35 tam altın çalındı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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