Edirne'de asayiş

Keşan ilçesinde üzerinde uyuşturucu madde bulunan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yaptıkları denetimlerde G.T, B.S, D.Ü. A.D ve İ.C.T’yi durdurdu.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, peçeteye sarılı bir miktar bonzai ve eroin ile 26 adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi.

Şüpheliler polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

- Evden hırsızlık

Keşan ilçesinde bir evden ziynet eşyası çalındı.

Alınan bilgiye göre, C.Y'nin İspat Cami Mahallesi'ndeki evinden henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce 7 gram altın çalındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Ev yangını

Keşan ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

B.C'nin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında evde maddi hasar oluştu.

- Evden altınları çalındı

Keşan'da bir evden çok miktarda altın çalındı.

H.D'nin ilçe merkezindeki evinden henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce 35 tam altın çalındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.