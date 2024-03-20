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        Edirne Valisi Sezer, Kıyık Tabya'daki restorasyon çalışmalarını inceledi

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne müdafi Şükrü Paşa'nın kabri ve anıtının da bulunduğu Kıyık Tabya'daki restorasyon çalışmalarını inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 11:10 Güncelleme: 20.03.2024 - 11:10
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        Edirne Valisi Sezer, Kıyık Tabya'daki restorasyon çalışmalarını inceledi
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne müdafi Şükrü Paşa'nın kabri ve anıtının da bulunduğu Kıyık Tabya'daki restorasyon çalışmalarını inceledi.

        Tarihi alanı gezen Vali Sezer, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk'ten çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Anıt ve çevresindeki düzenlemelerin 26 Mart Balkan Şehitlerini Anma Günü'ne kadar tamamlanarak törenlerin burada yapılması planlanıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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