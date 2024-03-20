Edirne Valisi Sezer, Kıyık Tabya'daki restorasyon çalışmalarını inceledi

Anıt ve çevresindeki düzenlemelerin 26 Mart Balkan Şehitlerini Anma Günü'ne kadar tamamlanarak törenlerin burada yapılması planlanıyor.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne müdafi Şükrü Paşa'nın kabri ve anıtının da bulunduğu Kıyık Tabya'daki restorasyon çalışmalarını inceledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.