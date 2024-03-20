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        Yüzmede Uluslararası 5. Edirne Kupası, 22-24 Mart'ta düzenlenecek

        Yüzmede Uluslararası 5. Edirne Kupası, 22-24 Mart tarihlerinde Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 10:32 Güncelleme: 20.03.2024 - 10:32
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        Yüzmede Uluslararası 5. Edirne Kupası, 22-24 Mart'ta düzenlenecek
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        Yüzmede Uluslararası 5. Edirne Kupası, 22-24 Mart tarihlerinde Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilecek.

        Türkiye Yüzme Federasyonu Başkan Vekili Güven Duvan, AA muhabirine, bu yıl 5'incisi düzenlenecek Edirne Kupası'na Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, Moldova, Portekiz, Azerbaycan ve Lübnan'dan sporcuların katılacağını söyledi.

        Bu yılki müsabakaların en kalabalık organizasyonlardan biri olacağını belirten Duvan, "Bu müsabakalar, Avrupa yüzme takviminde yer aldığı gibi olimpiyata akredite olma niteliği de taşıyor. Bu yüzden de ülkemiz adına önemli. Müsabakalarda Avrupa Yüzme Birliği (LEN) Başkanı Antonio Silva da bizimle birlikte olacak." diye konuştu.

        Duvan, olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil etmiş Emre Sakçı, Berkay Ömer Öğretir ve Merve Tuncel'in de aralarında bulunduğu birçok başarılı sporcunun olimpiyat A kotası almak için Edirne'de olacağını dile getirdi.

        Bu organizasyona ev sahipliği yapmanın Edirne adına çok önemli olduğunu aktaran Duvan, "Müsabakalar turistik ve ekonomik boyutta da şehrimize büyük katkı sağlayacak. Daha önce de benzer organizasyonlar yapmıştık. Bu, aralarında en büyüğü olacak diyebilirim. Katılan ülkeler ve ülkemizden katılacak sporcuların sayılarına baktığımızda güzel bir organizasyona imza atacağız. Yaklaşık 500 sporcunun katılması bekleniyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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