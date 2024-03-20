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        Edirne'de tarihi Gazi Mihal Hamamı'nın restorasyonu devam ediyor

        Edirne'de 15. yüzyıl yapısı Gazi Mihal Hamamı'nda restorasyon kapsamındaki temizlik ve kazı çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 09:44 Güncelleme: 20.03.2024 - 09:44
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        Edirne'de tarihi Gazi Mihal Hamamı'nın restorasyonu devam ediyor
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        Edirne'de 15. yüzyıl yapısı Gazi Mihal Hamamı'nda restorasyon kapsamındaki temizlik ve kazı çalışmaları sürüyor.

        Vali Yunus Sezer'in restorasyon talimatı verdiği hamamın içerisinde ve çevresinde Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Edirne Müze Müdürlüğünce çalışmalar devam ediyor.

        Hamamın içindeki temizlik tamamlanırken, özgün haline ulaşılması için de kubbelerde dolgu kaldırma çalışması yapıldı.

        Yapının çevresinde, nehir taşkınlarına karşı yapılmış sedde nedeniyle biriken toprağın tesviye çalışmaları da sürüyor.

        Hamamın ön kısmında yapılan temizlik çalışmalarıyla erkekler kısmı soyunma bölümünün temel izlerine ulaşıldı. Kadınlar kısmındaki kazı çalışmaları da devam ediyor.

        - 1422'de inşa edildi

        Tunca Nehri kıyısında yer alan, Kapıkule Sınır Kapısı yolundaki hamam 1422 yılında inşa edildi.

        Kesme taş ve tuğla malzemeden yapılan hamamın duvarları orijinal halini koruyor.

        Gazi Mihal Bey Camisi ve İmaret Köprüsü ile külliye halinde bulunan hamam, Rusların 1829'daki Edirne'yi işgalinin ardından tamamen kapatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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