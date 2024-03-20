Edirne Valisi Yunus Sezer, huzurevi sakinleriyle iftarda bir araya geldi

Huzurevi sakinleriyle yakından ilgilenen Sezer, kendilerine uzun ve sağlıklı ömür diledi.

Kentteki bir restoranda düzenlenen iftar programında Vali Sezer, yaşlılarla sohbet etti.

Edirne Valisi Yunus Sezer, 18-24 Mart Yaşlılar Saygı Haftası dolayısıyla huzurevi sakinleriyle iftarda bir araya geldi.

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