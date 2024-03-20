Edirne Valisi Yunus Sezer, sanayi esnafını ziyaret etti

Sezer, Edirne Yeni Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Ayhan Çiftçi ve Edirne Küçük Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi Başkanı Cafer Rokovet ile de görüştü.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Sezer, dükkanları gezerek esnafa hayırlı işler diledi.

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