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        Mukabele geleneği Edirne'deki tarihi camilerde sürdürülüyor

        Ramazan ayında Edirne'deki tarihi camilerde mukabele geleneği devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 10:25 Güncelleme: 20.03.2024 - 10:25
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        Mukabele geleneği Edirne'deki tarihi camilerde sürdürülüyor
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        Ramazan ayında Edirne'deki tarihi camilerde mukabele geleneği devam ediyor.

        Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camiler olmak üzere kent genelindeki camilerde hafızlar her gün öğle ve ikindi namazı öncesi Kur'an-ı Kerim'den bir cüz okuyor.

        Mukabeleyi takip etmek isteyen vatandaşlar dinleyerek veya yanlarında getirdikleri Kur'an-ı Kerim'le okunan ayetlere eşlik ediyor.

        Vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından namazlarını kılıp dua ettikten sonra camiden ayrılıyor.

        Eski Cami İmamı İsmail Şen, AA muhabirine, ramazan ayının asırlık geleneği mukabelenin Edirne'de devam ettirildiğini söyledi.

        Ramazan ayının ibadetle geçirilmesi gerektiğini belirten Şen, "Mukabele karşılıklı okuma anlamı geliyor. Peygamber efendimiz Cebrail aleyhiselam ile ramazan aylarında Kur'an-ı Kerim'i tekrar birbirine okumuşlar. Bu gelenek İslam'ın doğuşundan beri hep devam etmiştir. Ülkemizdeki camilerde de bu gelenek sürdürülür. Kentimizdeki tarihi camiler için ayrı bir önemi var. Cemaatimiz gelir okunan ayetleri dinler, Kur'an'dan takip eder. Cenabı Allah okumuş olduğumuz Kur'anları kabul etsin." dedi.

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