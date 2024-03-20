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        Edirne'de bir kamyonette 29 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne'nin Enez ilçesinde, yasa dışı yollarla yurda giren 29 yabancı uyruklu yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 13:13 Güncelleme: 20.03.2024 - 13:13
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        Edirne'de bir kamyonette 29 düzensiz göçmen yakalandı
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        Edirne'nin Enez ilçesinde, yasa dışı yollarla yurda giren 29 yabancı uyruklu yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

        Ekipler, bu kapsamda Enez'e bağlı Karaincirli köyü sahil yolundaki devriye faaliyeti esnasında şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu.

        Kamyonetteki 29 Afganistan uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.

        Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı, kullandığı araca el konuldu.

        Yabancı uyruklular, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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