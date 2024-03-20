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        Edirne'de, kamyonette 29 kaçak göçmen yakalandı

        EDİRNE'nin Enez ilçesinde kamyonette, Yunanistan'a gitmeye çalışan Afganistan uyruklu 29 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 12:16 Güncelleme: 20.03.2024 - 12:20
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        Edirne'de, kamyonette 29 kaçak göçmen yakalandı
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        EDİRNE’nin Enez ilçesinde kamyonette, Yunanistan’a gitmeye çalışan Afganistan uyruklu 29 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Enez’e bağlı Karaincirli köyü sahilinde, şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu. Kamyonetteki aramada Yunanistan'a gitmeye çalışan Afganistan uyruklu 29 kaçak göçmen ve 1 organizatör şüphelisi yakalandı. Göçmen kaçakçılığında kullanılan kamyonete ise el koyularak, yediemin otoparkına çekildi.

        Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilirken, organizatör şüphelisinin işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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