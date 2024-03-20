Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Kuvayımilliye Bulvarı törenle açıldı

        Edirne'de, yaklaşık 3 kilometre uzunluğundaki "Kuvayımilliye Bulvarı" törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 15:11 Güncelleme: 20.03.2024 - 15:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kuvayımilliye Bulvarı törenle açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'de, yaklaşık 3 kilometre uzunluğundaki "Kuvayımilliye Bulvarı" törenle açıldı.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Belediye Başkanı Recep Gürkan, açılışı yapılan yolun hayırlı olmasını diledi.

        Bulvarın trafik yoğunluğunun azalmasına katkı sağlayacağını belirten Gürkan, "Yaklaşık 3 kilometre uzunluğunda 25 metre genişliğindeki bulvar, Güney Çevre Yolu ve Sağlık Yolu'ndan sonra Edirne'nin trafik yükünü azaltacak en önemli geçiş noktalarından birisi olacak. Önümüzdeki süreçte bu bulvarın şehir trafiğindeki önemini, değerini ve kıymetini Edirneliler daha iyi yaşayacaklar ve fark edecekler." dedi.

        Gürkan, Kurtuluş Savaşı kahramanlarının adının bulvarda yaşayacağını ifade söyledi.

        Kuvayımilliye'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda önemli rol oynadığını ifade eden Gürkan, "Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin içerisinden Kuvayımilliye çıktı. Ardından Kuvayımilliye bizim Kurtuluş Savaşımızı örgütleyip kazanarak bize bu toprakları vatan olarak armağan etti. Hepsinin ruhu şad olsun." diye konuştu.

        Açılışa, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

        Bu arada Trakya Üniversitesi Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi merhum Soner Tuna'nın adını taşıyan sokağın açılışı ile Belediye Kültürevi açılışları da gerçekleştirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta'da
        Çifte cinayetin failinden kan donduran paylaşım!
        Çifte cinayetin failinden kan donduran paylaşım!
        Petrol piyasalarında 'yeni dönemin' şifreleri
        Petrol piyasalarında 'yeni dönemin' şifreleri
        Mahkemeden Dani Alves kararı
        Mahkemeden Dani Alves kararı
        Oğuz Erge'yi öldüren Delil Aysal cinayetinde kan donduran gerekçeli karar!
        Oğuz Erge'yi öldüren Delil Aysal cinayetinde kan donduran gerekçeli karar!
        Üniversiteli annenin en acı sınavı!
        Üniversiteli annenin en acı sınavı!
        Akaryakıtta yeni dönem
        Akaryakıtta yeni dönem
        Başbakan kadın muhabiri kameralar önünde itti!
        Başbakan kadın muhabiri kameralar önünde itti!
        Eros'un katiline verilen cezayla ilgili flaş gelişme!
        Eros'un katiline verilen cezayla ilgili flaş gelişme!
        Mirliva Muhittin'i canlandırdı
        Mirliva Muhittin'i canlandırdı
        Gözler Fed ve TCMB'nin faiz kararında
        Gözler Fed ve TCMB'nin faiz kararında
        Trafikte "50 tane dosyam var" tehdidi
        Trafikte "50 tane dosyam var" tehdidi
        Maskeli, Almanya'dan gelmiş!
        Maskeli, Almanya'dan gelmiş!
        Fenerbahçe ligden çekilirse ne olacak?
        Fenerbahçe ligden çekilirse ne olacak?
        Stefano Denswil: Yerde bıçak gördüm!
        Stefano Denswil: Yerde bıçak gördüm!
        Yürüyen merdivendeki fırçalar ne işe yarar?
        Yürüyen merdivendeki fırçalar ne işe yarar?
        Tayyargillerin şirketine kayyım olarak atanmıştı! Acı haber!
        Tayyargillerin şirketine kayyım olarak atanmıştı! Acı haber!
        'Bahar' için buluştular
        'Bahar' için buluştular
        30 yıl sonra buldu
        30 yıl sonra buldu
        16 aylık çocuğunu ölüme terk edip tatile gitti
        16 aylık çocuğunu ölüme terk edip tatile gitti

        Benzer Haberler

        Edirne'de belediye başkan adayları çalışmalarını sürdürüyor
        Edirne'de belediye başkan adayları çalışmalarını sürdürüyor
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Hastanede kadın doktoru darbeden sanığa ikinci duruşmada tahliye
        Hastanede kadın doktoru darbeden sanığa ikinci duruşmada tahliye
        Edirne'de asayiş
        Edirne'de asayiş
        Edirne'de doktoru darbeden sanığın yargılanmasına devam edildi
        Edirne'de doktoru darbeden sanığın yargılanmasına devam edildi
        Edirne'de bir kamyonette 29 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de bir kamyonette 29 düzensiz göçmen yakalandı