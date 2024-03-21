Takside 9 kaçak göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı asayiş timleri, merkeze bağlı Musabeyli köyünde şüphe üzerine bir taksiyi durdurdu. Takside yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen 9 kaçak göçmen yakalandı. Taksi sürücüsü göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı, aracına el konuldu. Kaçak göçmenler de Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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