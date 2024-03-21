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        Takside 9 kaçak göçmen yakalandı

        EDİRNE'de durdurulan takside yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen 9 kaçak göçmen, yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 13:04 Güncelleme: 21.03.2024 - 13:10
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        Takside 9 kaçak göçmen yakalandı
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        EDİRNE'de durdurulan takside yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen 9 kaçak göçmen, yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı asayiş timleri, merkeze bağlı Musabeyli köyünde şüphe üzerine bir taksiyi durdurdu. Takside yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen 9 kaçak göçmen yakalandı. Taksi sürücüsü göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı, aracına el konuldu. Kaçak göçmenler de Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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