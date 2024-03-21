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        Edirne'de biblo içerisinde uyuşturucu ele geçirildi

        Edirne'de biblo içerisine gizlenen sentetik uyuşturucu jandarma ekiplerinin dikkati sayesinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 13:26 Güncelleme: 21.03.2024 - 13:26
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        Edirne'de biblo içerisinde uyuşturucu ele geçirildi
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        Edirne'de biblo içerisine gizlenen sentetik uyuşturucu jandarma ekiplerinin dikkati sayesinde bulundu.

        Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgesi içerisinde özellikle maddi ve manevi kayıplara neden olan, farklı suç olaylarının çıkış noktasını teşkil edebilen kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalara ara vermeden devam ediyor.

        Bu kapsamda ekipler, Havsa ilçesi yakınlarında M.P'nin kullandığı otomobili durdurdu.

        Otomobildeki aramada süs eşyası olarak kullanılan biblo kedi içerisinde saklanmış 29 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Olayla ilgili sürücü M.P ve yanındaki şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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