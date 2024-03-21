GÜNCELLEME 2 - Tekirdağ'da minibüsle tırın çarpışması sonucu 5 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

Kazayla ilgili soruşturma için Saray ve Çorlu Cumhuriyet Başsavcılıklarınca 3 savcı görevlendirildi.

Yaralanan şoförler Karaca (64) ve Akça (46) ile Özay Mutlu (53), Zeynep Demirci (72), Kenan Baran (53), Tamer Gezginci (47), Ceren Velişan (19), Mısra Gürbüz (26), Abdurrahman Karakoç (21), Talha Efe Sancak (20), Engin Solcun (53) çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, polis, sağlık ekibi ve ambulans sevk edildi.

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