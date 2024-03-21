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        GÜNCELLEME 2 - Tekirdağ'da minibüsle tırın çarpışması sonucu 5 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

        Tekirdağ'da minibüs ile tırın çarpıştığı kazada 5 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 14:14 Güncelleme: 21.03.2024 - 14:14
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        GÜNCELLEME 2 - Tekirdağ'da minibüsle tırın çarpışması sonucu 5 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
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        Tekirdağ’da minibüs ile tırın çarpıştığı kazada 5 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

        Kırklareli'nin Vize ilçesinden Tekirdağ'ın Saray ilçesine seyir halindeki Mehmet Karaca'nın kullandığı 59 KS 182 plakalı minibüs, Çukuryurt Mahallesi Çayla Kavşağı'nda Kürşat Akça idaresindeki 34 BGE 76 plakalı tırla çarpışarak devrildi.

        Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, polis, sağlık ekibi ve ambulans sevk edildi.

        Kazada Asiye Korkulu (72), Firdevs Arca (75), Mehmet Korkmaz (83), Mehmet Ölmez (47), Rıdvan Cengiz (53) yaşamını yitirdi.

        Yaralanan şoförler Karaca (64) ve Akça (46) ile Özay Mutlu (53), Zeynep Demirci (72), Kenan Baran (53), Tamer Gezginci (47), Ceren Velişan (19), Mısra Gürbüz (26), Abdurrahman Karakoç (21), Talha Efe Sancak (20), Engin Solcun (53) çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma için Saray ve Çorlu Cumhuriyet Başsavcılıklarınca 3 savcı görevlendirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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