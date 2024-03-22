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        Edirne'de uygulama noktasından kaçan cipin sürücüsü kovalamacayla yakalandı

        Edirne'de polisin ikazına uymayıp kaçan cipin sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 00:28 Güncelleme: 22.03.2024 - 00:28
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        Edirne'de uygulama noktasından kaçan cipin sürücüsü kovalamacayla yakalandı
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        Edirne'de polisin ikazına uymayıp kaçan cipin sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı.

        Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi önündeki polis noktasında "dur" ihtarına uymayan cipin sürücüsü aracıyla kaçtı.

        Araç 15 kilometrelik kovalamaca sonucu Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda durduruldu.

        Yapılan kontrolde aday sürücü S.D'nin 60 promil alkollü olduğu tespit edildi.

        Ehliyetine el konulan sürücüye, 25 bin lira para cezası kesildi.

        Araç, çekiciyle otoparka çekilirken sürücü, ifadesi için polis merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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