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        Tekirdağ'da 2 işçi kayan toprağın altında kaldı

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, hızlı tren hattı şantiyesinde kayan toprağın altında kalan 2 işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 14:47 Güncelleme: 21.03.2024 - 14:47
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        Tekirdağ'da 2 işçi kayan toprağın altında kaldı
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        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, hızlı tren hattı şantiyesinde kayan toprağın altında kalan 2 işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

        Hızlı tren altyapısı çalışmaları kapsamında Fatih Mahallesi, Ambardere mevkiindeki şantiyede çalışmalar sırasında toprak kayması meydana geldi.

        İki işçi toprak altında kaldı.

        İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İşçilerin kurtarılması için ekiplerce çalışma yürütülüyor.

        Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü de bölgeye gelerek olaya ilişkin bilgi aldı.

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