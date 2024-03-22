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        Tut Elimi Edirne Derneği, 10'uncu kuruluş yılını kutladı

        Kentte özellikle devlet korumasındaki çocuk ve gençlere yardımlarıyla bilinen Tut Elimi Edirne Derneği, 10'uncu kuruluş yılında gönüllüleriyle iftarda buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 10:21 Güncelleme: 22.03.2024 - 10:22
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        Tut Elimi Edirne Derneği, 10'uncu kuruluş yılını kutladı
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        Kentte özellikle devlet korumasındaki çocuk ve gençlere yardımlarıyla bilinen Tut Elimi Edirne Derneği, 10'uncu kuruluş yılında gönüllüleriyle iftarda buluştu.

        Dernek Başkanı Şule Yörük, ramazan ayının maneviyatını paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti

        Derneği 10 yıl önce gönüllü bir grup tarafından kurduklarını ifade eden Yörük, “Çocuklar en hassas noktamız, onlara dokunmak istedik. Çocuklarla iç içe 10 yıl çabuk geçti. Bizi destekleyen herkese çok teşekkür ederim, burada bulunan ya da bulunmayan bugüne kadar elimizden tutan herkese şükranlarımızı iletiyoruz ama bugün sizi bu güzel yerde ağırlamamızı sağlayan İba ailesine çok teşekkür ediyoruz. ” dedi.

        Ardından destek verenlere Dernek Başkanı Şule Yörük ve Dernek Başkan Yardımcısı Ayşegül Erdal Yörük tarafından plaket verildi, 10'uncu yıl kutlama pastası kesildi.

        Programa, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük, Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin, Müftü Hasan Başoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Harun Tohumcu, İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, Trakya Üniversitesi 8’inci Dönem Rektörü Prof. Dr. Yener Yörük, Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Belgin İba ve davetliler katıldı.

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