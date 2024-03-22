Tut Elimi Edirne Derneği, 10'uncu kuruluş yılını kutladı

Kentte özellikle devlet korumasındaki çocuk ve gençlere yardımlarıyla bilinen Tut Elimi Edirne Derneği, 10'uncu kuruluş yılında gönüllüleriyle iftarda buluştu.

Dernek Başkanı Şule Yörük, ramazan ayının maneviyatını paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti

Derneği 10 yıl önce gönüllü bir grup tarafından kurduklarını ifade eden Yörük, “Çocuklar en hassas noktamız, onlara dokunmak istedik. Çocuklarla iç içe 10 yıl çabuk geçti. Bizi destekleyen herkese çok teşekkür ederim, burada bulunan ya da bulunmayan bugüne kadar elimizden tutan herkese şükranlarımızı iletiyoruz ama bugün sizi bu güzel yerde ağırlamamızı sağlayan İba ailesine çok teşekkür ediyoruz. ” dedi.