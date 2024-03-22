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        Edirne'de PKK ve FETÖ şüphelisi birlikte Yunanistan'a kaçarken yakalandı

        Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve PKK şüphelisi, Yunanistan'a birlikte kaçarken yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 12:24 Güncelleme: 22.03.2024 - 12:24
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        Edirne'de PKK ve FETÖ şüphelisi birlikte Yunanistan'a kaçarken yakalandı
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        Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve PKK şüphelisi, Yunanistan'a birlikte kaçarken yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma sonrası düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye hazırlanan terör örgütü PKK şüphelisi S.A. ile FETÖ şüphelisi S.Ç'yi yakaladı.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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