Eski TBMM Başkanı Şentop, Keşan Kent Müzesi'ni ziyaret etti

Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Keşan Kent Müzesi'ni ziyaret etti.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Şentop, müzede yaptığı açıklamada, müze binasının çok kıymetli ve tarihi değeri olan bir mekan olduğunu söyledi.

Güzel bir çalışmanın ortaya konduğunu belirten Şentop, "İçerisinde çocukların, gençlerin bilmediği meslekler, aletler var. Keşan tarihi ile ilgili bilgi alabilecekleri bir imkan olmuş. Keşan'a yapılacak en büyük hizmetlerden birisi. Somut ve kültürel bir eser. Sayın Başkan Mustafa Helvacıoğlu'nu tebrik ediyorum. Güzel hizmetleri zaten vardı. Ama müze hizmeti Keşan için çok önemli. Keşan'ın tarihi açısından kıymetli bir eser." dedi.