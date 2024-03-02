Keşan'da sağanak etkili oldu

Hava sıcaklığının 14 derece olduğu Keşan'da, öğleden sonra yağmur başladı. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Ana yollarda trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Halk pazarı nedeniyle çarşı merkezinde olan yağmura hazırlıksız yakalananlar, saçak altları ile pasaj girişlerine sığındı. Yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

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