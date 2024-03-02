Edirne Valisi Yunus Sezer'e ziyaretler

Öte yandan Edirne Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Cüneyt Keskin ve yönetim kurulu üyeleri e Vali Sezer'i ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Sezer, makamında gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Yeşilay Haftası'nı kutladı.

Yeşilay Edirne Şube Başkanı Müzekka Bayrak ve şube personeli, Yeşilay Haftası dolayısıyla Edirne Yunus Sezer'i ziyaret etti.

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