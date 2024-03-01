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        Edirne'den kısa kısa

        Trakya Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü ile Edirne DSİ Spor Kulübü arasında "Egzer-Fiz Projesi" hayata geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 17:36 Güncelleme: 01.03.2024 - 17:46
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        Trakya Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü ile Edirne DSİ Spor Kulübü arasında "Egzer-Fiz Projesi" hayata geçirildi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, proje ile sporcuların biyomekanik uygunluklarının artırılması, yaralanma risklerinin azaltılması ve spor performanslarının iyileştirilmesi hedefleniyor.

        DSİ Spor Kulübü teknik heyeti ve sporcuları, Sağlık Bilimleri Fakültesini ziyaret ederek, Dekan Prof. Dr. Sedat Üstündağ, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hilal Keklicek ve proje yürütücüsü Öğr. Gör. Dr. Berna Kuzuoğlu Tunçer’e teşekkür plaketi verdi.

        - Vakıflar çorba ikram etti

        Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünce çorba ikramında bulunuldu.

        Müdürlük personelince Eski Cami önünde gerçekleştirilen dağıtımda 400 kişiye mercimek çorbası ikram edildi.

        Çorba ikramımın cuma günleri süreceği belirtildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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