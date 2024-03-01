Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de asayiş

        Keşan'da aranma kaydı bulunan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 15:35 Güncelleme: 01.03.2024 - 15:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de asayiş
        ABONE OL
        ABONE OL

        Keşan'da aranma kaydı bulunan şüpheli tutuklandı.

        Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aşağı Zaferiye Mahallesi Evreşe Caddesi'nde durumundan şüphelendiği B.D'yi durdurdu.

        Şüphelinin UYAP sorgusunda Keşan Ağır Ceza Mahkemesince "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan aranması olduğu belirlendi.

        B.D, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

        - Evden hırsızlık iddiası

        Keşan'da bir evden ziynet eşyası çalındığı iddia edildi.

        Keşan Emniyet Müdürlüğüne müracaat eden G.D, Yeni Mahalle Dr. Ali İhsan Çuhacı Caddesindeki evinden altın ve yüzüklerin çalındığını iddia etti.

        G.D, şikayetçi olurken, polis ekiplerince olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        - Sınavına kamera ile girmeye çalıştığı iddiasıyla 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı

        Keşan'da motorlu taşıt sürücü kursiyerleri sınavına kamera ve internet sağlayıcı ile girmeye çalıştığı iddia edilen iki şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

        Alınan bilgiye göre, Keşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen sınava katılmak isteyen 2 şüpheli, polis ekiplerince üst aramasına tabi tutuldu.

        Bir şüphelinin üzerinde internet sağlayıcı ve kamera, diğer şüphelinin üzerinde ise internet sağlayıcı ele geçirildi.

        Şüpheliler, işlemleri için polis merkezine götürüldü.

        - Kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheli yakalandı

        Keşan'da 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendiği B.A'nın UYAP sorgulamasını gerçekleştirdi.

        Ekipler, şüphelinin "hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydının olduğunu belirledi.

        Şüpheli, polis merkezindeki işlemlerinin adından Edirne Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Antalya Diplomasi Forumu başladı
        Antalya Diplomasi Forumu başladı
        Almanya vize başvurularında yeni dönem mi başlıyor?
        Almanya vize başvurularında yeni dönem mi başlıyor?
        O şehrimiz deniz sezonunu açtı!
        O şehrimiz deniz sezonunu açtı!
        Lavrov, Macron'un açıklamalarına gülerek yanıt verdi
        Lavrov, Macron'un açıklamalarına gülerek yanıt verdi
        Derbide golcüler ön planda
        Derbide golcüler ön planda
        10 soruda kira beyannamesi
        10 soruda kira beyannamesi
        Navalny'in cenaze töreni başladı
        Navalny'in cenaze töreni başladı
        Güneydoğu'ya 2 yeni turistik hat
        Güneydoğu'ya 2 yeni turistik hat
        Habertürk yazarları seçimin nabzını tutuyor
        Habertürk yazarları seçimin nabzını tutuyor
        Emekliye milli gelir zammı
        Emekliye milli gelir zammı
        Mehmet 7 yaşında ve otizmli! Aranıyor!
        Mehmet 7 yaşında ve otizmli! Aranıyor!
        BIST 100, dünya endekslerini geride bıraktı
        BIST 100, dünya endekslerini geride bıraktı
        Hastaneye kaldırıldı; "Yürümem yasaklandı"
        Hastaneye kaldırıldı; "Yürümem yasaklandı"
        Okan Buruk, derbi 11'ni büyük ölçüde netleştirdi
        Okan Buruk, derbi 11'ni büyük ölçüde netleştirdi
        Prof. Dr. Görür'den, 1 hat ve 5 kente deprem uyarısı!
        Prof. Dr. Görür'den, 1 hat ve 5 kente deprem uyarısı!
        Kerem Aktürkoğlu, trafikte tartışma yaşadı
        Kerem Aktürkoğlu, trafikte tartışma yaşadı
        Şakaya ölüm tehdidi
        Şakaya ölüm tehdidi
        Yaren Leylek 13. yılda da Adem Amca'nın kayığına kondu
        Yaren Leylek 13. yılda da Adem Amca'nın kayığına kondu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        10 belli, 11. kim olacak?
        10 belli, 11. kim olacak?

        Benzer Haberler

        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de, 'Baba Marta' etkinliği düzenlendi
        Edirne'de, 'Baba Marta' etkinliği düzenlendi
        Edirne'de öğrencilerin tarihi balon hangarıyla ilgili hazırladıkları proje...
        Edirne'de öğrencilerin tarihi balon hangarıyla ilgili hazırladıkları proje...
        Çalışanlarıyla kavgalı oldukları komşu eğlence mekanını kundaklattılar
        Çalışanlarıyla kavgalı oldukları komşu eğlence mekanını kundaklattılar
        Edirne'de vatandaşlara komşu Bulgaristan'da bahar geleneği olan "marteniçka...
        Edirne'de vatandaşlara komşu Bulgaristan'da bahar geleneği olan "marteniçka...
        Edirne'de eğlence mekanının kundaklanmasıyla ilgili 6 şüpheli gözaltına alı...
        Edirne'de eğlence mekanının kundaklanmasıyla ilgili 6 şüpheli gözaltına alı...